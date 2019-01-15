Вторник, 15 Января 2019 года
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Оппозицию Уганды призвали объединиться

Политика

Бьяньима заявила, что оппозиция должна кооперировать ради будущего нации

Мбараре, Уганда, 15 января 2019, 13:42 — REGNUM  Международный исполнительный директор Oxfam Уинни Бьяньима призвала оппозицию Уганды объединиться ради пользы «жителям страны и будущего нации». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Я здесь, чтобы объединить людей. Я призываю всех нас преодолеть наши различия. Давайте оставим наши маленькие общности, и не будем причислять себя только к определенной религии, клану, давайте мыслить в национальном масштабе», — сказала 12 января Бьяньима на праздновании своего 60-летнего юбилея в муниципалитете Мбарара.

«Мне грустно смотреть на разобщенность оппозиции, мне очень жаль, если мы не сможем объединиться и искать возможности для наших людей, нам не нужно разделяться и терять возможности, давайте объединяться», — добавила Бьяньима.

Бьяньима также призвала граждан Уганды оказать давление на правительство, чтобы то занялось созданием рабочих мест для молодежи.

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