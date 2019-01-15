Североирландская ДЮП не поддержит соглашение по Brexit – лидер партии

Лондон, 15 января 2019, 13:29 — REGNUM Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии будет выступить против предложенного премьер-министром Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС, заявила лидер партии Арлин Фостер, сообщает британское агентство Reuters.
С таким заявлением она выступила на своей странице в Twitter.
«Сегодня вечером состоится историческое событие, но радоваться этому не стоит», — отметила она.
«Мы выступим против токсичной поддержки и будем голосовать против соглашения о выходе», — подчеркнула Фостер.
Напомним, 15 января в парламенте Великобритании состоится голосование по проекту соглашения Терезы Мэй с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. В Брюсселе соглашение Мэй назвали окончательным и неподлежащим пересмотру.
По информации британской прессы, более трети членов Консервативной партии страны, присутствующих в Палате общин парламента, готовы голосовать против соглашения по Brexit,