Североирландская ДЮП не поддержит соглашение по Brexit – лидер партии

Лондон, , 13:29 — REGNUM Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии будет выступить против предложенного премьер-министром Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС, заявила лидер партии Арлин Фостер, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением она выступила на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером состоится историческое событие, но радоваться этому не стоит», — отметила она.

«Мы выступим против токсичной поддержки и будем голосовать против соглашения о выходе», — подчеркнула Фостер.

Напомним, 15 января в парламенте Великобритании состоится голосование по проекту соглашения Терезы Мэй с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. В Брюсселе соглашение Мэй назвали окончательным и неподлежащим пересмотру.

По информации британской прессы, более трети членов Консервативной партии страны, присутствующих в Палате общин парламента, готовы голосовать против соглашения по Brexit,