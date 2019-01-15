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Североирландская ДЮП не поддержит соглашение по Brexit – лидер партии

Политика

Вечером состоится историческое событие, но радоваться этому не стоит

Лондон, 15 января 2019, 13:29 — REGNUM  Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии будет выступить против предложенного премьер-министром Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС, заявила лидер партии Арлин Фостер, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением она выступила на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером состоится историческое событие, но радоваться этому не стоит», — отметила она.

«Мы выступим против токсичной поддержки и будем голосовать против соглашения о выходе», — подчеркнула Фостер.

Напомним, 15 января в парламенте Великобритании состоится голосование по проекту соглашения Терезы Мэй с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. В Брюсселе соглашение Мэй назвали окончательным и неподлежащим пересмотру.

По информации британской прессы, более трети членов Консервативной партии страны, присутствующих в Палате общин парламента, готовы голосовать против соглашения по Brexit,

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Выход Великобритании из Евросоюза
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