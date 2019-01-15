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В Москве началось заседание суда по продлению ареста украинским морякам

Политика

Арестованных обвиняют в незаконном пересечении российской границы

Москва, 15 января 2019, 13:15 — REGNUM  Рассмотрение ходатайства о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам началось в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Отмечается, что заседание о продлении сроков содержания под стражей проводится в закрытом режиме по ходатайству ФСБ РФ. Напомним, арестованных украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, пытавшихся без необходимого разрешения пройти из акватории Черного моря в Азовское. Экипажи катеров были арестованы.

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