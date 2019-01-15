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Джим Керри нарисовал Трампа с окровавленной бензопилой

Политика

Убийство журналиста Джамаля Хашогги ушло с первых страниц мировых изданий — но о нем не забыли

Джим Керри нарисовал Трампа с окровавленной бензопилой
Цитата из Twitter Джима Керри
Дональд Трамп глазами Джима Керри

Вашингтон, 15 января 2019, 13:15 — REGNUM  Известный голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума», «Брюс Всемогущий»), увлекшийся последнее время политической карикатурой, изобразил президента США Дональда Трампа в виде кровавого убийцы. Соответствующая запись опубликована в твиттер-аккаунте актера:

«34 журналиста были убиты в прошлом году, потому что тираны вроде Трампа демонизировали их за то, что они выполняют свою работу. Может быть, в этом году он получит новую пилу на свой день рождения от своего приятеля, саудовского убийцы… Вот же для чего нужны «друзья»!»

Отметим, по информации международной правозащитной группы «Репортеры без границ» в 2018 году отмечается рост убийств и арестов журналистов по сравнению с предыдущим годом. 80 человек, включая профессиональных и непрофессиональных журналистов, которые пытались выполнить свои обязанности по информированию граждан, были убиты в уходящем году по всему миру. Примерно половина журналистов были убиты в мирных странах, например, Мексике, Индии и США.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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