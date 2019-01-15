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Израиль: Спутник Ирана – первая стадия создания межконтинентальной ракеты

Политика

Он нарушает международные соглашения

Тель-Авив, Израиль, 15 января 2019, 13:01 — REGNUM  Прикрытием для развития собственной ракетной программы назвал 15 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запуск Ираном искусственного спутника Земли, сообщает американское агентство Associated Press.

Нетаньяху назвал запуск спутника «первой стадией разработки межконтинентальной ракеты» в нарушение международных соглашений.

Напомним, запуск спутника был сопряжен с провалом: он не смог достигнуть нужной орбиты. Шаг Тегерана вызвал решительную критику со стороны США. В Вашингтоне заявили, что запуск идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН.

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Израиль и Иран
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