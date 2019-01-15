Глава МИД Германии выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска

Берлин, , 13:06 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Масс выразил соболезнования в связи с гибелью мэра польского города Гданьск Павла Адамовича. Слова солидарности с Польшей он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы глубоко опечалены и потрясены смертью Павла Адамовича, мэра Гданьска. Это трусливое преступление ошеломило нас. В эти трудные часы наши мысли с его семьей и друзьями. Мы твердо стоим на стороне наших близких друзей и соседей — Польши», — написал Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на 53-летнего Адамовича было совершено вечером 13 января во время торжественного мероприятия в Гданьске. Атаковавший мэра на глазах у публики 27-летний гражданин Польши был задержан на месте преступления.

Павел Адамович был главой Гданьска более 20 лет.

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