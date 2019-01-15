В Танзании предложили увеличить срок полномочий президента

Додома, , 13:00 — REGNUM Джума Нкамиа, член парламента округа Чемба в области Додома от правящей партии Танзании ССМ, предложил проект увеличения срока полномочий президента и парламентариев с 5 до 7 лет. Об этом сообщает BBC Swahili.

Впервые Нкамиа выступил с этим предложением в сентябре 2017 года перед спикером парламента Джобом Ндугаи. Во второй раз Нкамиа возвратился к обсуждению проекта в декабре 2018 года, назвав его одним из планов на 2019 год.

Нкамиа заявил, что одна из причин, почему он хочет увеличить сроки полномочий — расходы на выборы. Нкамиа отметил, что стоимость выборов — серьезный расход для правительства, и лучше его сократить.

Сразу после того, как в парламенте начались обсуждения, все ждали мнения президента Танзании Джона Магуфули.

13 января 2018 года президент, который также является председателем ССМ, во второй раз отметил, что не хочет продолжения дискуссии и не планирует увеличивать срок полномочий и менять конституцию страны.