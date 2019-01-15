Насильно мил не будешь: об отказе России возвращаться в ПАСЕ

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Россия выступает за равноправное сотрудничество, но большинство стран, входящих в ПАСЕ, к такому сотрудничеству не готовы, в этой ситуации попытки совместной работы не имеют смысла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 15 января, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя заявления спикера Госдумы об отказе России возвращаться в ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии заявил, что российская делегация не будет возвращаться в ПАСЕ, пока из регламента ассамблеи не будут исключены дискриминационные нормы, вопреки регламенту ПАСЕ позволяющие лишать полномочий национальные делегации.

Как говорит пословица, насильно мил не будешь. Россия выполняет все свои обязательства перед Советом Европы, в том числе и финансовые. Но мы — за равноправное сотрудничество, за честный и равноправный диалог. Если наши коллеги к такому диалогу не готовы, то ломиться в закрытую дверь незачем.

Мы видим двойную мораль: с одной стороны, у всех стран Евросоюза якобы равные возможности, у каждой есть право голоса, но как только дело доходит до принятия принципиальных решений, они голосуют по указке и единодушно.

Страны ЕС лишены суверенности, их национальные интересы ограничены. Какие партнерские отношения можно выстраивать с ними, если они сами ставят собственные национальные интересы на второй план? — отметил Станислав Еремеев.