Ким Чен Ыну лично в руки доставили письмо от Трампа

Нью-Йорк, США, , 12:52 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от своего американского коллеге Дональда Трампа. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к переговорам по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, глава Белого дома направил послание северокорейскому лидеру в прошедшие выходные.

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Оно было вручено политику лично в руки. Содержание отправленного послания не раскрывается.

Также источник добавил, что уже на текущей неделе Вашингтон может посетить один из ведущих переговорщиков северокорейской стороны — Ким Ен Чхоль. В случае его визита будут обсуждаться детали возможной встречи политиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном. По его словам, в отношениях Вашингтона и Пхеньяна наблюдается прогресс. В свою очередь северокорейский лидер сказал, что готов провести встречу с Трампом в любое время. Он призвал Вашингтон способствовать денуклеаризации на Корейском полуострове, приняв «встречные меры».

Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года. По его итогам главы государств приняли совместное заявление. Так, Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Второй саммит лидеров двух стран, как заявили ранее в Вашингтоне, может состояться в первой декаде января 2019 года, однако место его проведения пока не определено.

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