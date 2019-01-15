В Раде требуют изменить закон о церквях, чтобы избежать конфликтов

Киев, , 12:51 — REGNUM

Проект закона №4128 относительно смены религиозными общинами своей подчиненности нужно доработать в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека. Об этом 15 января на заседании согласительного совета Верховной Рады заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Сегодня по всей Украине, буквально каждый день, десятки общин проводят сборы, чтобы присоединиться к единой Православной церкви Украины. Наша задача как украинского парламента — максимально присоединиться к тому, чтобы этот процесс был не конфликтным, чтобы этот процесс был юридически взвешенным и грамотным. У нас есть зарегистрированный проект закона №4128, но к сожалению, он не учитывает все процедурные и юридические нюансы», — сказал Парубий.

По его словам, в законопроекте нужно прописать юридические процедуры, которые позволят избежать конфликтов при смене церковными приходами своего религиозного центра.

«Я обратился с просьбой в комитет, чтобы был разработан новый законопроект в соответствии с рекомендациями и решениями Европейского суда по правам человека. Это проект закона относительно смены религиозными общинами подчиненности. Уверен, что новая редакция законопроекта будет отвечать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих и обеспечит свободу совести. Это обязанность государства заботиться о своих гражданах и обеспечить максимально демократический, европейский принцип перехода общин. Нужно прописать все юридические процедуры, которые бы позволили избежать любых конфликтов», — добавил Парубий.

Он также допускает, что обновленный законопроект вынесут на голосование 17 января.

«Это вопрос не только религиозный, но и вопрос национальной безопасности. Надеюсь, что в среду комитет примет решение. Если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии доработанный проект закона. Это будет один из наиболее важных законов на этой неделе», — подытожил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец заявил, что 17 января Верховная Рада поддержит законопроект №4128, который урегулирует вопрос перехода церковных приходов.

Напомним, по состоянию на 11 января на Украине 47 приходов канонической Украинской православной церкви добровольно перешли в состав Православной церкви Украины. 9 января в Стамбуле члены синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.