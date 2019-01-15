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Российско-американские переговоры по ДРСМД начались в Женеве

Политика

Делегацию России возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Женева, Швейцария, 15 января 2019, 12:44 — REGNUM  В Женеве стартовали межведомственные российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает 15 января ТАСС.

В агентстве отметили, что на территорию постпредства России при Отделении ООН и других международных организациях заехали автомобили с американскими дипномерами.

Сообщается, что российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, группу американских дипломатов США — замгоссекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Также отмечается, что переговоры носят закрытый характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова к равноправному диалогу с Соединенными Штатами по ДРМСД.

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Российско-американские отношения
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