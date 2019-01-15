«Это пародия» — сенатор США о рекордном в истории страны «шатдауне»

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Правительству США есть, чем заняться, у него множество насущных задач — но вместо того, чтобы их решать, оно бьет рекорды остановки собственной работы, возмущается сенатор Майкл Беннет. На своей странице в твиттере сенатор пишет:

«В минувшие выходные наше правительство установило новый рекорд. Не в количестве отремонтированных дорог или построенных мостов. Не в лучших оценках наших детей. Не в принятии большинства законопроектов или инвестировании в наше будущее. Но в самой долгой остановке своей работы в истории США. Это пародия».

Многие пользователи активно поддерживают сенатора в комментариях:

«Спасибо, что не сдаетесь Трампу (президент США Дональд Трамп). Откройте правительство с ответственностью, без постройки стены, и затем, без гнева, садитесь обсуждать пограничную безопасность».

«А между тем наш президент показывает плохой пример, принося фаст-фуд в наш Белый дом. Пожалуйста, спасите нас».

«Не забывайте также, что у нас — самые высокие расходы на здравоохранение. Высокая младенческая смертность еще набирает обороты. У на высокий уровень неравенства доходов. Америка Трампа действительно выглядит великой! Ой, постойте — она делает так, что великими выглядят другие страны».

«Требования Трампа не имеют отношения к безопасности границ. Это скоординированный план, чтобы использовать нашу бюрократию против нас, чтобы отвлечь нас от «русского расследования», чтобы и дальше разделять и подрывать США».

Но есть и пессимисты:

«А вы и все прочие в Вашингтоне в этом виноваты. КАЖДЫЙ».

«Консервативная экономика всегда касается только денег и того, чтобы держать людей за рабов».

«Все это показывает лишь одно — насколько бесполезно правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию фонда Gullap, рекордное число жителей США хотят уехать из страны, таковых 16%. Для сравнения, во время президентства Барака Обамы желающих уехать граждан было 10%, при Джордже Буше — 11%.