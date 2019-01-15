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Переговоры по Йемену пройдут в Иордании — СМИ

Политика

Гражданская война продолжается

Амман, 15 января 2019, 12:51 — REGNUM  Власти Иордании согласились с предложением ООН провести встречу между правительством Йемена и хуситскими повстанцами, сообщает 15 января Al Arabia.

Целью переговоров станет вопрос об обмене военнопленными. Если удастся решить этот вопрос, то тысячи семей смогут воссоединиться.

Королевство Иордания, таким образом, поддержала предложение посланник ООН в Йемене Мартина Гриффитса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается свыше четырех лет. В конфликте принимают участия также иностранные державы, в частности арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене убит один из лидеров хуситов

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