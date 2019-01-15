Крымскую Феодосию доверят главе сельсовета и директору музыкальной школы

Феодосия, Крым, , 12:23 — REGNUM Новым главой администрации крымской Феодосии будет руководитель Насыпной сельской администрации Сергей Бовтуненко, на пост председателя горсовета рекомендована директор музыкальной школы Анжела Сердюкова. Об этом 15 января на выездном совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня руководитель Насыпной сельской администрации Сергей Николаевич Бовтуненко будет назначен исполняющим обязанности главы администрации города, и я буду рекомендовать его дальше к назначению на должность постоянного главы администрации», — отметил глава РК.

На должность председателя городского совета он рекомендовал директора местной музыкальной школы Анжелу Сердюкову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возглавлявший администрацию города Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко написали заявление по собственному желанию.

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