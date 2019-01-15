В Кремле оценили шансы на прекращение конфликта в Донбассе

Москва, , 12:22 — REGNUM Для урегулирования обстановки на Украине местным властям следует пересмотреть нынешний курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Превратится ли Донбасс в замороженный конфликт на долгие десятилетия или нет, по словам официального представителя Кремля, это будет зависеть от Киева, «от того, будет ли там у власти партия войны».

«В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — заявил в интервью «АиФ» пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о кризисе на Украине, Песков отметил, что «дела действительно плохи».

«По крайней мере, мы не слышим на украинской политической арене голосов, которые призывали бы к трезвости, к тому, чтобы решать накопившиеся проблемы путём диалога, а не путём конфронтации», — уточнил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля считает, что Украине необходимо разобраться «с последствиями своей гражданской войны» и пересмотреть «свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны».

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«И только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию Минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после антиконституционного переворота в 2014 году Две республики Донбасса — Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — объявили о независимости из-за принятого Киевом решения силой подавить нежелание мириться с новой бандеровской властью. При этом Киев не раз заявлял о своём намерении силовыми методами вернуть Донбасс. Пока все попытки, предпринятые в Донбассе, закончились для Украины весьма плачевно и с большими потерями.

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