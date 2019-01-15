В прибрежных водах Южной Кореи запретили ловлю минтая

Сеул, , 13:21 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея пересмотрело закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, согласно которому с 21 января запрещается ловля минтая в течении всего года, сообщает телеканал YTN.

Согласно пересмотренному закону, рыбная ловля запрещена в прибрежных водах, в том числе в районе г. Косон (провинция Канвондо), который считаются местом нереста минтая и точкой в маршруте миграции.

Отмечается, что ранее в стране запрещалась ловля минтая длиной менее 27 см, однако теперь запрещено ловить минтай вообще, не зависимо от размера. Пересмотр закона является частью политики по восстановлению популяции минтая, которую правительство Республики Корея осуществляет с 2014 года.