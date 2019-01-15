Шойгу рассказал, сколько потратят на перевооружение в 2019 году

Москва, , 12:24 — REGNUM На реализацию гособоронзаказа в части оснащения Вооруженных сил России предусмотрено свыше 1,44 трлн рублей в 2019 году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу 15 января на селекторном совещании в Москве.

Он уточнил, что около 71% от этой суммы потратят на серийные закупки новейших образцов вооружений. К концу года планируется довести до 67% долю современного вооружения и техники.

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Кроме того, усилия будут сосредоточены на создании военной инфраструктуры и обеспечении военнослужащих жильем. Ожидается, что за год обзавестись квартирами смогут до 25 тыс. военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в России успешно завершились госиспытания новейшего отечественного пистолета, который должен сменить в армии пистолет Макарова.

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