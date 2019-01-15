Президент Габона вернулся в страну после попытки госпереворота — СМИ

Либревиль, , 12:26 — REGNUM Президент Габона Али Бонго вернулся в страну 15 января через неделю после попытки вооруженного захвата власти. Глава государства более двух месяцев находился на лечении в Марокко, об этом сообщает BBC Swahili.

Бонго вернулся как раз через неделю после неудавшейся попытки революции. Его первым появлением на публике с октября 2018 года была ежегодная новогодняя речь, которая была записана в Марокко.

В речи президент заявил, что он «в трудном положении». Его болезнью решили воспользоваться критики его правительства. На прошлой неделе полиции удалось подавить попытку революции и задержать главу мятежников.

Отмечается, что 15 января Бонго возглавит церемонию. Новостное агентство Reuters сообщает, что журналисты на церемонию не будут допущены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. группа мятежников захватила в столице Габона Либревиле здание государственной радиокомпании. Силы правопорядка страны взяли здание штурмом в этот же день.