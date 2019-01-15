МИД Украины призвал Болгарию не пускать в свои порты суда из Крыма

София, , 12:39 — REGNUM Украина будет настаивать на запрете российским судам заходить в территориальные воды Болгарии, заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, сообщило 14 января издание Faktor.bg.

Дипломат призвал Болгарию не принимать российское судно BEST-1, направляющееся в порт Бургас. Если Болгария всё же позволит российскому судну зайти в Бургас, это означает, что она не поддерживает антироссийские санкции Евросоюза.

«Завтра у меня будет несколько встреч в МИДе и в парламенте, чтобы прокомментировать ситуацию. Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды… У меня есть задача предоставить информацию в МИД, а затем я сообщу и СМИ», — заявил Москаленко.

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Как передавало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Данное решение поддержало свыше 90% жителей полуострова.