«Женский батальон» Беглова: в Смольном начались новые назначения

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел несколько кадровых назначений в составе городской администрации. Как отмечало ИА REGNUM, предстоящие изменения в кадровом составе Смольного были анонсированы Бегловым на совещании с членами городского правительства вечером 14 января.

Как сообщает 15 января пресс-служба Смольного, председателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Ольга Аришина.

Должность освободилась в середине декабря 2017 года, после увольнения многолетнего главы этого комитета Леонида Богданова. По данным СМИ, причиной недовольства Богдановым могло стать согласование им митинга обманутых дольщиков за отставку губернатора соседней Ленинградской области. Кроме того, деятельность комитета вызывала претензии правозащитников и представителей общественности Петербурга.

Читайте также: Беглов уволил главу комитета по безопасности и группу спецпредставителей

Новый глава комитета Ольга Аришина родилась в Белгородской области в 1963 году. Имеет высшее юридическое образование, работала в органах прокуратуры Хабаровского края. С 2008 года — в прокуратуре Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года была принята на работу в аппарат губернатора Санкт-Петербурга.

Председателем Юридического комитета Смольного назначена Екатерина Аксенова.

Предыдущий глава этого подразделения Юлия Осипова была уволена сразу после прихода в Смольный Александра Беглова. В ноябре Осипова была задержана и помещена под домашний арест. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, за которое грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Экс-глава юркомитета Смольного помещена под домашний арест

Екатерина Аксенова родилась в Ленинграде в 1977 году. Высшее образование получила в Северо-Западной академии государственной службы. С 1999 года работает в администрации Санкт-Петербурга. С 2003 года — в Юридическом комитете администрации губернатора. С августа 2014 года — заместитель председателя этого комитета.

Председателем Комитета по физической культуре и спорту назначена известная спортсменка Наталья Антюх. Должность главы спорткомитета Петербурга стала вакантной с 15 октября 2018 года: предыдущий председатель Павел Белов приходится зятем Александру Беглову, и его нахождение на должности в подчинении у тестя стало невозможным, согласно требованию закона.

Читайте также: Родственники врио губернатора Петербурга ушли из Смольного

Наталья Антюх родилась в Ленинграде в 1981 году. Имеет спортивное и менеджерское высшее образование. Наталья Антюх — олимпийская чемпионка по легкой атлетике, неоднократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России. С 2016 года работала заместителем директора по методической работе Центра олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Юлия Аблец — победительница Всероссийского конкурса «Лидеры России» 2017 года.

Аблец родилась в Ленинграде в 1983 году, имеет высшее юридическое образование. Работала в различных коммерческих компаниях. До прихода в Смольный в ноябре 2018 года занимала руководящие посты в Группе компаний «Деловые линии».

Читайте также: Еще один победитель конкурса «Лидеры России» получил высокую должность

Главой Курортного района Санкт-Петербурга назначена Наталья Чечина. Этот район в начале 2000 годов возглавлял сам Александр Беглов. Характерно, что кадровые изменения в районах города Беглов начал именно со своей политической «малой родины».

Наталья Чечина родилась в Орловской области в 1962 году. Окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1990 по 2014 год работала в Курортном районе Санкт-Петербурга в должности начальника отдела, заместителя начальника управления, заместителя главы администрации. В декабре 2014 года возглавила бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».

Читайте ранее в этом сюжете: «Пора возвращаться»: Беглов анонсировал большое обновление в Смольном