Госслужащая о «шатдауне» в США: «Я чувствую себя пешкой»

Александрия, США, , 12:17 — REGNUM Линетт Габурел работает на госслужбе в течение 38 лет, из них 10 лет в военно-морском флоте. По ее словам, она всегда была предана службе, но теперь она, наряду со многими другими госслужащими, отправлена в неоплачиваемый отпуск из-за блокировки работы правительства, сообщает CBS.

У Габурел трое детей, двое из которых живут с ней, и сейчас она стоит перед выбором — заплатить по ипотечному кредиту или купить лекарства от диабета. Если «шатдаун» продлится до февраля, как сказала Габурел, этот выбор станет неминуем. Ее 19-летний сын Сириан помогает всем, чем может, даже берет дополнительные смены в ресторане, чтобы помочь ей заплатить за инсулин.

«Это сильно будоражит, потому что это замечательно — знать, что меня так любят, но мне больно, как маме, что мой сын должен брать дополнительные смены, чтобы помочь мне получить лекарства, из-за которых у меня раньше не было проблем с оплатой», — говорит Габурел.

«Шатдауны» случались в США нередко, и она всегда с ними смирялась, но сейчас она говорит, что нынешний — настолько бессмысленный, что может быть последней каплей.

«Я чувствую себя пешкой в какой-то политической игре», — говорит женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, влиятельный американский сенатор Линдси Грэм настойчиво просит Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение и построить стену. Свою позицию Грэм объясняет тем, что он рассмотрел сложившуюся ситуацию со всех сторон и пришел к выводу, что она — тупиковая: иного выхода, кроме как насильно решить проблему, политик не видит.