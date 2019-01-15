В Киеве рассказали, кого коснутся новые санкции в России и ЕС

Киев, , 12:06 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука допускает, что список граждан России и компаний, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в конце 2019 года, будет опубликован в указе президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление Тука сделал 15 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вполне допускаю, что такая вероятность есть, это уже не моя компетенция. Документ и окончательное решение принято Советом национальной безопасности и обороны. Сейчас все ждут соответствующего указа президента, который должен утвердить решение Совбеза. Указ должен быть оглашен. Будет ли вместе с указом оглашен список? Мне это не известно», — сказал Тука.

По его словам, санкции не повлияют на ситуацию в Азово-Керченской акватории, а также на судьбу украинских моряков.

«Любое зло должно быть наказано… Когда Украина вводит санкции против физических или юридических лиц Российской Федерации министерство иностранных дел информирует своих партнеров о вводе таких санкций вместе с соответствующим списком. Поэтому довольно часто санкции совпадают», — сказал Тука.

Он выразил надежду, что ЕС также введет санкции в отношении европейских компаний, которые сотрудничали с компанией «Титановые инвестиции» в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отказалось обнародовать список лиц, в отношении которых введены санкции.

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», — приводит издание «Украинская правда» ответ министерства.

Напомним, 25 декабря Россия расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц.