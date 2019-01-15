Фрегату «Адмирал Касатонов» не удалось разогнаться из-за льда на Балтике

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» (первый серийный корабль проекта 22 350), вернувшийся в Петербург после первого этапа ходовых испытаний на Балтике, готовят к весеннему этапу испытаний, намеченному на март 2019 года. В ходе первого этапа не удалось испытать корабль на максимальной скорости. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе ПАО «Северная верфь».

«Адмирал флота Касатонов» пришвартован у достроечной набережной Северной верфи. На нем продолжаются швартовные испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по первому этапу ходовых испытаний», — пояснили на предприятии.

В ходе первого выхода в море в конце декабря 2018 года корабль прошел более 500 морских миль. Были выполнены основные задачи по тестированию корабельных систем. Однако, из-за сложной ледовой обстановки на Балтике, не удалось проверить ход фрегата на максимальной скорости (29 узлов). Сдаточная команда проверила работу главной энергетической установки корабля на скорости 26 узлов, а экипаж отметил отличную управляемость фрегата.

«Адмирал флота Касатонов» должен быть передан ВМФ России до конца 2019 года.

Напомним, головным фрегатом проекта 22 350 стал корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Как сообщало ИА REGNUM, проекта 22 350 разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Такие корабли предназначены для боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак с воздуха как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

С помощью специальной архитектуры сплошной надстройки, физические поля фрегата минимизированы, что понижает радиолокационную и оптическую заметность корабля.

Водоизмещение фрегата — 5000 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 180−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.

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