У компании в Танзании конфисковали шесть заброшенных плантаций

Танга, Танзания, , 12:02 — REGNUM Правительство Танзании конфисковало 6 плантаций общей площадью около 5 гектаров, принадлежащих компании Mohammed Enterprises в области Танга. Об этом сообщает газета Nipashe.

Это решение было предложено советом района Корогве, а затем отправлено на рассмотрение президента Танзании Джона Магуфули. Причиной изъятия стал отказ от обработки территорий.

Заместитель министра землепользования, строительства домов и экономического развития граждан Ангелина Мабула посетила поля в Корогве. Она рассказала, что 6 из 14 плантаций, принадлежащих компании Mohammed Enterprises Mazinde, заброшены. Решение об их изъятии принято для поддержания дисциплины среди тех, кому предоставлены государственные ресурсы, а также напомнить условия для инвесторов.

Мабула посоветовала комитету района Корогве продумать грамотное использование конфискованных земель, приоритетом должны стать граждане, живущие на этих территориях. Также она предложила рассмотреть возможность передачи части территорий другому инвестору.

Глава области Танга Мартин Шингела заявил, что на этой неделе состоится встреча с сельскохозяйственными специалистами округа и членами группы по контролю эффективного использования изъятых земель для граждан и инвестиций.