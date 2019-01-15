Вторник, 15 Января 2019 года
11:50:46 МСК

Путин сыграл Вучичу на пианино

Политика

А сербский президент тайком пронес мимо охраны православную икону

Белград, 15 января 2019, 11:50 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин сыграл на пианино во время встречи с главой Сербии Александром Вучичем, прошедшей в Москве в октябре 2018 года. Об этом сербский президент рассказал телеканалу Pink.

Путин принял Вучича в гостях очень поздно, примерно за час до полуночи. Сербский лидер подарил российскому коллеге православную икону, которую тайком пронес мимо охраны. Вучича удивило, что Путин не отложил подарок, а сразу поставил на стол и поцеловал.

Читайте также: Путин сыграл на рояле перед встречей с главой КНР

Во время личного общения Путин сыграл на пианино, а позже пригласил гостя на хоккейный матч.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество России и Сербии Вучич назвал важным вкладом в будущее. Вучич ожидает подписания с Москвой 21 соглашения в разных сферах экономики во время визита Путина в Сербию, который запланирован на 17 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Сербии рассказал о важности сотрудничества Москвы и Белграда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-сербские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить