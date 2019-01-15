Путин сыграл Вучичу на пианино

Белград, , 11:50 — REGNUM Российский президент Владимир Путин сыграл на пианино во время встречи с главой Сербии Александром Вучичем, прошедшей в Москве в октябре 2018 года. Об этом сербский президент рассказал телеканалу Pink.

Путин принял Вучича в гостях очень поздно, примерно за час до полуночи. Сербский лидер подарил российскому коллеге православную икону, которую тайком пронес мимо охраны. Вучича удивило, что Путин не отложил подарок, а сразу поставил на стол и поцеловал.

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Во время личного общения Путин сыграл на пианино, а позже пригласил гостя на хоккейный матч.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество России и Сербии Вучич назвал важным вкладом в будущее. Вучич ожидает подписания с Москвой 21 соглашения в разных сферах экономики во время визита Путина в Сербию, который запланирован на 17 января.

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