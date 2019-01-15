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Руководство Феодосии уходит в отставку

Политика

Глава Крыма сделал руководителям города предложение, от которого они не смогли отказаться

Феодосия, Крым, 15 января 2019, 11:24 — REGNUM  Власти Крыма предложили руководителю администрации Феодосии Сергею Фомичу и председателю городского совета депутатов Владимиру Титаренко написать заявления об увольнении. Об этом 15 января на выездном совещании сообщил руководитель региона Сергей Аксёнов.

«Они уже написали заявления. Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов отмечал, что из полусотни поручений данных властям Феодосии в конце 2018 года чиновники местной администрации выполнили не более 20%.

По теме: Глава Крыма: чиновники Феодосии не выполняют и пятую часть поручений

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