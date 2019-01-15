Церковный закон на Украине позволит приходам избежать даления — эксперт

Киев, , 11:20 — REGNUM Украинский политолог Виталий Бала советует депутатам Верховной Рады поддержать законопроект №4128, который урегулирует вопрос перехода церковных приходов. Соответствующее заявления Бала сделал 14 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«В этом заинтересовано большинство. Я бы советовал им это сделать, потому что потом на выборах с них, как и с оппонентов спросят избиратели», — сказал Бала.

По его словам, законопроект будет резонансным, из-за старта избирательной кампании. Тем не менее, принятие закона позволит защитить церковные приходы от давления со стороны властей.

«У нас любой законопроект будет резонансным, потому что есть избирательная кампания. Кандидаты в президенты будут использовать трибуну, чтобы или хвалить себя, или критиковать своих оппонентов. Этот законопроект должен быть принят только по одной простой причине, чтобы власть не обвиняли в давлении. Должны быть четко прописаны юридические процедуры. Тогда можно обратиться в суд и сказать, что кого-то заставляют. Это нужно, чтобы избежать спекуляций на этой теме, чтобы эта очень чувствительная тема не была задействована в избирательной кампании. Этот законопроект снизит негативное влияние на избирательную кампанию, когда будут рассказывать о каких-то погромах, захватах и прочем», — подытожил Бала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец заявил, что 17 января Верховная Рада поддержит законопроект №4128, который урегулирует вопрос перехода церковных приходов.

«Это не просто сокращение, эта процедура (смены церковными приходами религиозного центра) становится более прозрачной и понятной… Это выгодно любой церкви. Сегодня могут быть переходы в любые другие церкви. Важно, чтобы учитывалась роль общины при определении, кому будет подчинена та или иная религиозная структура. Важно, чтобы этот закон был проголосован как можно быстрее, желательно в четверг», — сказал Бригинец.

Напомним, по состоянию на 11 января на Украине 47 приходов канонической Украинской православной Украины добровольно перешли в состав Православной церкви Украины. 9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Документ окончательно оформлен, в течение нескольких дней его доставят в Киев. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.