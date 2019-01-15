Нужны ли Пашиняну дашнаки? А дашнакам Пашинян?

Станислав Тарасов, , 11:15 — REGNUM

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Новое правительство должно быть сформировано в течение 15 дней. Таким образом, в Армении завершатся своеобразный цикл, продолжавшийся почти девять месяцев, начиная с мая прошлого года.

Кульминацией его стали внеочередные парламентские выборы, которые прошли 9 декабря. На них блок Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,43% голосов. На втором месте оказалась партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения», на третьем — партия «Светлая Армения». Ранее правящая Республиканская партия Армении в парламент не прошла. Однако победившие партии — новоделы, устойчивость которых определится и будет определяться внутренними и внешнеполитическими условиями. Интересно другое. На сей раз за стенами парламента впервые за последние 20 лет оказалась единственная историческая армянская партия, «Дашнакцутюн» (АРФД), что в политическом плане можно считать ее поражением. Некоторые эксперты называют это «секретом неудавшегося электорального сюрприза АРФД». Сама партия так объяснила причину своего поражения:

«Избиратель отдал свой голос персоне, но не идее и программе. Весомая часть принявших участие в выборах была сконцентрирована на образе «внутреннего врага» и поразительным образом спокойна на фоне внешних и внутренних угроз. Подходы АРФД сегодня воспринимаются меньшинством. Арцахскому фактору в политической повестке дня не придается должной важности. Формируется Национальное Собрание без четкого идеологического и национального облика».

Это говорит о том, что дашнаки готовятся к внепарламентской оппозиционной деятельности. Хотя они, по оценке многих экспертов, еще с момента начала в Армении так называемой «бархатной революции» избрали тактику компромисса с силами Пашиняна, дистанцируясь от Республиканской партии, с которой сотрудничали, быстро смирились с тезисом о «контрреволюционности» республиканцев, но не создали платформу для возможной контригры. Правда, элементы ее стали просматриваться в начале октября прошлого года, когда АРФД отозвала своих министров из правительства и губернаторов, а также блокировала инициативу Пашиняна по роспуску парламента и проведению новых выборов. Впрочем, говорят, что дашнаки были уверены в возможности в ходе внеочередных выборов сформировать свою фракцию в парламенте, чтобы в условиях парламентской системы как-то влиять на ход событий. На сей счет существует немало версий, пусть и не подкрепленных фактами.

Согласно одной некто из президентов Армении якобы пытался оказывать АРФД «теневое» содействие, пытаясь с ее помощью создать в парламенте опору. Не получилось. Хотя, на наш взгляд, сам Пашинян мог быть заинтересован в том, чтобы в новом парламенте оказались дашнаки, имеющие традиционно сильно влияние в западной армянской диаспоре. Напомним, что структуры «Дашнакцутюн» действуют в более чем в 30 странах на пяти континентах, что уникально для политической организации. Это единственная армянская партия, которая представлена в Республике Армения, Республике Арцах (Нагорный Карабах) и стремится обеспечить присутствие в армянских диаспорах на постсоветском пространстве. Кстати, Пашинян, отвечая на вопрос, будет ли он сотрудничать в будущем с АРФД, ответил так: «Дашнакцутюн — многослойная партия, по поведению одного из ее слоев нельзя судить об остальных слоях». По некоторым признакам, премьер серьезно озабочен этой проблемой и стремится отделить ставшую оппозиционной ереванскую структуру «Дашнакцутюн» от диаспоры.

По этому поводу он уже вел переговоры в августе прошлого года во время визита в Ливан на церемонию 50-летия рукоположения католикоса Великого дома Киликийского Арама. Тот в ответ, не скрывая своих симпатий к дашнакам, призвал армян Армении «к консенсусу и единству». Пашинян сообщал, что затрагивал этот вопрос и на переговорах с французскими дашнаками. Но пока на встрече с предпринимателями из диаспоры после новогодних праздников он жаловался на то, что, несмотря на произошедшие в Армении политические изменения, «активность в экономической жизни незначительная, в то время как ожидания были очень большими». Так что в целом сложно прогнозировать, как будут складываться отношения Пашиняна с дашнаками дальше. Тем более что некоторые лица в окружении премьера настаивают на том, чтобы добиться смены ереванского руководства АРФД.

В самой партии, если судить по попадающей в прессу информации, тоже не все однозначно. Некоторые функционеры призывают быть готовыми к оппозиционной борьбе, чтобы попытаться сохранить свой электорат и какой-никакой позитивный имидж, более активно привлекать для того авторитет действующих на Западе партийных структур. Они также считают, что для АРФД наступил момент переосмысления прошлого и сотрудничества с другими политическими силами в Армении. На 15 января назначено всеобщее заседания «Дашнакцутюн». По словам их представителя в России Арсена Амбарцумяна, «повестка дня не включает обсуждения вопросов текущих событий внутриполитической жизни Армении», а «будут обсуждаться вопросы стратегического развития страны на ближайшие четыре года». Понятно почему.

Пашинян должен представить программу своего правительства. Тогда станет ясно, какие реформы он будет проводить в экономике, внутренней политике, социальной сфере. Определится внешнеполитический курс Армении. В этой ситуации дашнаки могут рассчитывать на то, что скоро у премьера могут появиться проблемы на уровне практической реализации его идей. Многое будет определяться форматом отношений с Россией и Западом, перспективами урегулирования нагорно-карабахского конфликта, успехами или неуспехами в привлечении зарубежных инвестиций. В такой ситуации дашнаки не намерены оставлять Пашиняна одного, но и не будут особенно к нему приближаться, чтобы не нести политическую ответственность в случае, если правительство все провалит. Тогда появится водораздел, которым они могут воспользоваться.

А сейчас они могут выступать в роли негласных «ревизоров» правительства Пашиняна, чтобы добиваться политической востребованности в стране и в нужный момент продолжить «революцию». Но это уже будет уже не «революция любви».