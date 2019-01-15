Коррекция пенсионной реформы не сняла напряжение в обществе — Силуанов

Москва, , 11:20 — REGNUM В обществе сохранилось напряжение из-за пенсионной реформы, несмотря на все предпринятые корректировки. Об этом рассказал рассказал первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов в опубликованном 15 января интервью «Коммерсанту».

Инициатива правительства о повышении возраста выхода на пенсию была воспринята населением очень тяжело. Она широко обсуждалась, в том числе с парламентариями, а её принятие было неизбежным.

«Несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что последствия отказа от такой реформы следовало разъяснять более аргументированно, а также подробнее рассказывать о выгодах, которые она дает пенсионерам.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов признался, что реакция жителей России на пенсионную реформу стала для правительства неожиданностью. Не предполагалось, что обсуждение в обществе этой темы будет таким сложным, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов назвал неожиданной реакцию жителей РФ на пенсионную реформу