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Коррекция пенсионной реформы не сняла напряжение в обществе — Силуанов

Политика

Жители России тяжело восприняли повышение пенсионного возраста

Коррекция пенсионной реформы не сняла напряжение в обществе — Силуанов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 15 января 2019, 11:20 — REGNUM  В обществе сохранилось напряжение из-за пенсионной реформы, несмотря на все предпринятые корректировки. Об этом рассказал рассказал первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов в опубликованном 15 января интервью «Коммерсанту».

Инициатива правительства о повышении возраста выхода на пенсию была воспринята населением очень тяжело. Она широко обсуждалась, в том числе с парламентариями, а её принятие было неизбежным.

«Несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что последствия отказа от такой реформы следовало разъяснять более аргументированно, а также подробнее рассказывать о выгодах, которые она дает пенсионерам.

Как сообщало ИА REGNUM, Силуанов признался, что реакция жителей России на пенсионную реформу стала для правительства неожиданностью. Не предполагалось, что обсуждение в обществе этой темы будет таким сложным, отметил он.

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Повышение пенсионного возраста
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