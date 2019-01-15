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В Южной Корее пересмотрят закон о нормах труда

Политика

Поправки вступят в силу через полгода

Сеул, 15 января 2019, 11:16 — REGNUM  15 января министерство труда Южной Кореи объявило о пересмотре закона о нормах труда, сообщает The Korea Economic Daily.

Согласно изменениям, в законе появится поправка, которая запрещает «издевательства» на рабочем месте. Поправки вступят в силу в стране через полгода, 16 июля.

Под издевательствами подразумеваются: «действия, при которых работодатель или работник испытывают физическое или психическое воздействие или действия, которые влияют на условия труда, выходящие за рамки рабочие отношения».

Министерство труда Южной Кореи планирует в течение месяца опубликовать соответствующее руководство и правила при приеме на работу, в которых будет содержаться информация о предотвращении подобных ситуаций.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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