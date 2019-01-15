Левые силы России на службе у «Правого сектора» *

Александр Халдей, Юрий Баранчик, , 11:19 — REGNUM

Давно известно о причудливых переплетениях хозяев глобального финансового капитала и руководителей глобального левого антикапиталистического движения. О том, как Якоб Шифф из американской группы Ротшильдов финансировал через эсеров и Троцкого революцию в России, а через Парвуса — социал-демократическое движение в Европе, написано много книг, да и сами левые не отрицают наличия у них крупных денежных средств, источник которых явно превышает членские взносы состоящих в левых партиях рабочих.

Никакого парадокса в этом нет, ибо левое движение в каждом капиталистическом государстве — это мощный механизм разрушения этого государства. А в начале двадцатого века, в основном — монархических государств Европы, которые должны были быть снесены как препятствующие капиталу получить всю полноту власти.

Всякое государство решает проблемы экономического неравенства и способов развития, но решает их плохо, и потому, зацепившись за эти проблемы, становится возможной глобальная политическая игра на внутреннее разрушение этих государств. Игра эта опасная, так как всякий агент на каком-то этапе имеет возможность эксцесса — выхода из-под контроля и самостоятельного преследования своих целей. История знает два таких эксцесса — отказ от разрушения России партией Ленина после захвата власти и попытка Гитлера в Германии выйти из статуса марионеточного правителя и заставить англичан принять его как равного.

Все прочие примеры при надлежащем контроле дают положительный для банкиров результат — от «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), управляемые Западом экстремистские структуры служат надёжным инструментом политики антигосударственников-глобалистов. Ближний Восток и Украина как государства захвачены, и всё, что там происходит, полностью направляется даже не из Белого дома, а с Уолл-стрит.

В пирамиду подконтрольных Западу внесистемных политических сил входят и левацкие партии, существующие на радикальных политических платформах. Почва для существования левых сил сама создаётся особенностями хозяйственного процесса, построенного на товарно-денежных отношениях. Даже в социалистическом СССР оппозиция Сталину существовала на троцкистских радикальных позициях, находя повод для упрёков в социальной несправедливости и неравенстве. Эта позиция всегда сохранялась среди леваков в СССР и сейчас существует везде, даже в Китае.

Тему несправедливости при получении задания на смуту можно всегда раскачать до небес и построить на этом глобальный нигилистский поток. Как известно, несправедливость — это среда обитания правых сил и повод для существования сил левых. Но ведь лечить головную боль можно разными способами — можно таблетками и диетой, а можно отсечением головы.

Радикальные леваки именно второй способ и предпочитают. И навязывают его всему человечеству, не спросив, хочет оно этого или нет. Диктатура пролетариата, в теории — гладкое и справедливое явление, на практике существует как диктатура группки нелегитимных вождей, единолично трактующих вопросы права и решающих средствами террора проблемы укрепления своей власти.

Будучи не в состоянии контролировать насилие, используемое прорвавшимися к власти маргиналами против прочих социальных слоёв ради удовлетворения задавленных классовых инстинктов, эти вожди в конечном итоге или гибнут от машины ими же созданного террора, или губят эту машину, губя при этом и основную опору и причину своей власти.

По сути, диктатура — это средство победы в гражданской войне, которая возникает как сопротивление господству левых, не имеющих легитимной социальной опоры. Это неизбежность подобного метода прихода к власти. Как только начинается гражданская война, плохое или хорошее государство рушится. Не взять левые движения на финансирование как идеальные инструменты деструкции государств-конкурентов глобальные банкиры позволить себе просто не могут. Без денег же никакая политика, тем более большая, невозможна. Этого могут не понимать граждане, но это прекрасно понимают банкиры.

После распада СССР, вызванного полным загниванием правящей КПСС, проголосовавшей за Горбачёва, лежащее в глобальном кризисе много десятилетий левое движение в России раскололось на группы, различаемые по источникам финансирования. Системная левая оппозиция попала на финансирование российской государственной власти, войдя в поле закона о политических партиях, представленных в парламенте, а несистемная оппозиция, естественно, нашла спонсоров «за океаном», в лице тех же спецслужб и структур, существующих на деньги и в интересах глобального капитала. Так радикальное левое движение стало частью политического манипулятивного механизма глобальной политики хозяев мировых денег.

Переплетение правых и левых радикалов настолько тесное, что порой не понять, где заканчиваются первые и начинаются вторые. Через конфликт обнажаются многие тайные пружины и приводные ремни скрытых до поры явлений, и когда позиционирующее себя на левом центре политического спектра движение «Суть времени», возглавляемое Сергеем Кургиняном, поставило задачу вскрыть причины затяжного кризиса мирового левого движения, то стало логичным, что все силы, стоящие за глубоко маргинализированным левацким интернационалом, встрепенулись и обрушились на опасного соперника.

Как Око Саурона, обнаружившее двух покусившихся на уничтожение Кольца Всевластия. Кургинян получил войну на уничтожение, построенную леваками по тем же лекалам, по которым правый Навальный ведёт войну против Владимира Путина. Методичка действительно оказалась общей, как ни надоело это агитационное клише. Просто в данном случае — это полная правда.

То, что делает Сергей Кургинян, может вызывать разные теоретические споры, но, к сожалению, споров-то как раз и нет. Есть ругань и наезды с ярлыками вместо споров. Теоретические баталии остались во временах наивных марксистов первой волны эпохи Ленина — Мартова. Сейчас вместо диспутов ведут информационно-психологические войны на уничтожение оппонента по классическим канонам таких войн.

Первым средством в такой классике стоит превентивное обвинение соперника в фашизме. Без погружения в подробности. Это сейчас универсальный термин, применяемый всеми против всех, и кто первый его применит, тот рассчитывает получить главное преимущество. Вторым средством является выдергивание всех фраз из их контекста и перетолкование сказанного оппонентом в своём русле. Третье — использование внушающего эмоционального заражения во время видеомонолога, сопровождаемого соответствующими жестами и мимикой. Четвёртое — интервью с бывшими «уволенными», которые, как известно, обижены и являются лучшими источниками негатива.

Пара «недовольный бывший соратник» — «задающий наводящие вопросы сочувствующий ведущий» — это приём, втягивающий зрителя в созданную атмосферу. Универсальная модель, разработанная профессионалами телепропаганды. Содержание аргументов некритически принимается на волне спровоцированного сочувствия, и в этом состоит суть информационной войны.

Как только Сергей Кургинян произвёл ряд успешных политических шагов на левом фланге, перехватив инициативу по многим направлениям, от теоретических поисков до текущей тактики противостояния ювенальной юстиции и пенсионной реформе, он получил информационного «киллера» в лица некоего Андрея Рудого. Кургинян работал в регионах, не охваченных левыми политическими движениями. Там же, где существовала КПРФ, движение Кургиняна работало параллельно и порой проводило даже совместные акции, всегда являясь их инициатором. Мы сейчас не касаемся сути теоретических споров, мы просто описываем процесс. Но вызов приняли несистемные коммунисты. В атаку перешли именно несистемные левые радикалы.

Выстроилась весьма любопытная цепочка. На низовом уровне Андрей Рудой от лица некоего левацкого электронного СМИ с характерным названием «Вестник бури» создал видеоролик, обвиняющий Кургиняна во всех смертных грехах — от измены Марксу до оккультных практик. В ролике Рудой приводит свои убеждённые высказывания и интервью двух бывших членов «Сути времени», в своё время не сошедшихся взглядами с Кургиняном. Сойтись взглядами было сложно, ибо Рудой, как всякий ультралевый, требует поражения от России в конфликте с Украиной и выхода из поддержки Донбасса.

Он считает это непременным условием «поражения режима» и расчистки пути в светлое будущее. Полный дубль позиции партии Ленина в период Первой мировой войны, требующей пройти ради победы революции через военное поражение государства. Иначе «уронить» государство невозможно. Никакие изменения сути геополитики с того времени не учитываются. Все рецепты буквально переносятся на время нынешнее и копируются догматически.

Рудой предельно откровенен. В 2014 году, прямо накануне событий в Крыму и в Донбассе, на сайте «Эха Москвы» опубликована его статья под названием «Победа — это поражение. Снова об Украине».

«Вопрос начать или не начать войну сейчас зависит явно не от нас — то есть препятствовать запуску этого процесса мы не можем. В таком случае я бы порекомендовал левым выступить на пораженческих позициях. Россия должна проиграть украинскую игру. В военном плане это выглядит маловероятным (разве что пр активном вмешательстве НАТО на стороне Киева). Однако вполне вероятно фиаско на поле дипломатическом. И именно такой исход я считаю наиболее выгодным не только для левой оппозиции в России, но и для страны и народа в целом.

В случае лёгкого отторжения Россией южных и восточных территорий Украины эйфория в обществе будет неописуемой — олимпийские победы просто померкнут на фоне этого события. Авторитет президента и правительства взмоет куда-то в небеса. И вот тут уже никто не станет возмущаться ни повышению тарифов ЖКХ, ни росту цен в магазинах, ни углубляющемуся экономическому кризису в целом. …

Между тем, что же открывает присоединение Восточной Украины и Крыма простым жителям России? Ни-че-го. Кроме, быть может, отсутствия двух остановок поезда по эту и по ту сторону границы при поездке в Ялту или Алушту. В то же время выгоды чиновников и олигархов при присоединении промышленных и туристических областей выглядят куда более внушительными. Именно поэтому война, которая может начаться с часа на час, будет империалистической и несправедливой. Я уже не говорю о том, что звать Харьков, Донецк и Севастополь в состав РФ — это даже хуже, чем звать гостей в неприбранную квартиру. …

Именно поэтому я искренне желаю Путину поражения в этом деле — оно выльет на затуманенные шовинистическими идеями головы русского населения обеих стран ведёрко отрезвляющей холодной воды. Оно поспособствует критическому взгляду народных масс на обстановку в стране и мире. А именно такой взгляд может привести нас к светлому будущему».

Кого это «нас», Рудой не уточняет. Бандеровцев? Олигархат США? Или народ России и Украины? Рудой чётко отстаивает антирусский сепаратизм в Малороссии и требует не покушаться на отторжение от Большой России её западной части. Cui prodest? Кому это выгодно?

Вот такие аргументы у Рудого, радеющего за мировое рабочее дело. Разумеется, позиция Кургиняна прямо противоположна, и это вызывает колоссальное бешенство ультралевых. Кургинян говорит, что если в России не найдётся никаких левых сил, ставящих целью воссоединение распавшегося государства, то он поддержит любую силу, которая такую цель поставит. Рудой на этом основании обвиняет Кургиняна в фашизме. Простить такую позицию Кургиняну леваки не в состоянии. Это по их понятиям имперство и шовинизм.

«Война висит где-то в воздухе, стимулируя вполне соответствующий ситуации подъём «квасного патриотизма» в российских народных массах. Идеи возвращения «своего» Крыма и «своей» Восточной Украины были популярны на протяжении всего постсоветского периода — популярны они и сейчас. Жаль лишь, что мало кто из граждан задаётся в сложившихся условиях вполне тривиальным вопросом: «Кому это выгодно?»

Так кому же всё-таки выгодно отторжение Украины от России? Неужели народам обеих стран? Или всё-таки их историческим недругам?

Вот в таких купеческих категориях выгодности-невыгодности Рудой и его «Левый фронт» рассматривают вопрос территориальной целостности России. Никакой выгоды народу, только олигархам, и потому пусть там всё остаётся под бандеровцами и США, народ же ничего не теряет от утраты Украины, две остановки больше, две остановки меньше… Если завтра в Россию вступит Гитлер, Рудой призовёт сдаться, лишь бы Империя Зла проиграла глобальную войну Империи Добра. Уверен — троцкист Рудой и сталинский СССР так же считает Империей Зла, напрасно выигравшей Великую Отечественную войну, полезнее было бы её проиграть.

В принципе, это продвижение целей наших геополитических противников, упакованных в оболочку протеста, борющегося за социально окрашенные цели — классовая борьба и всё такое прочее. При полном замалчивании общенациональных интересов и их преобладании над узкоклассовыми. Надо ли говорить, чьи олигархи в итоге выиграют от такой победы? На чью мельницу льёт воду левацкий аналог Навального Рудой? Надо спросить — он так глуп и так слеп? Нет. Он — последнее приводное звено огромной машины, находящейся в США.

Правый сектор* — организация, запрещенная в России