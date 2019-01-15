Песков об угрозах США из-за Nord Stream: Санкции — не бирюльки

Москва, , 10:57 — REGNUM Предположения о некоем сговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, делающем санкции «игрой в бирюльки» являются конспирологией. Угроза санкций — вещь серьезная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Аргументам и фактам».

Он отметил сложность ситуации, в которой оказались власти США. Президент Дональд Трамп столкнулся с расколом в обществе и в правительстве и вынужден работать в таких условиях.

«Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток-2», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Вашингтон пытается обеспечить конкурентное преимущество для своего сжиженного газа и вынудить европейские страны закупать именно его, хотя американский энергоноситель обходится дороже, чем российский, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил также, что санкции США и российские контрсанкции одинаково бессильны, если речь идет о принуждении к отказу от собственной политики. Так, попытка США вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики провалилась.

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