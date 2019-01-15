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Вице-губернатор Ставрополья уволен за сокрытие доходов

Политика

Глава региона рассказал о причинах увольнения вице-премьера в 2018 году

Ставрополь, 15 января 2019, 10:54 — REGNUM  Заместитель председателя правительства Ставропольского края Эркинбек Алимов был уволен с должности из-за того, что не указал в декларации о доходах полученный им заём. Об этом на пресс-конференции 14 января сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Это недопустимо, потому мы попросили его расстаться со своим рабочим местом. Чиновник обязан указывать все денежные поступления на свой счет, которые он получает в течение года. Не указал — будь добр уходи со службы. Если говорить о перераспределении полномочий, то их пока что не будет. Человека на это место мы брать тоже не будем», — цитирует Владимирова Ставропольская правда.

В общей сложности в 2018 году свои должности покинули три заместителя председателя правительства Ставропольского края. Андрей Мурга, отвечавший за экономический блок, ушел в марте, Ольга Прудникова, курировавшая внутреннюю политику, покинула должность в июне, об увольнении Эркинбека Алимова стало известно в ноябре, при этом проработал в должности он лишь год.

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