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«Индонезия должна стать сильной нацией» — кандидат в президенты

Политика

Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что переориентация Индонезии должна быть сосредоточена на пяти аспектах

Джакарта, 15 января 2019, 10:46 — REGNUM  Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субиано заявил, что Индонезия должна переориентироваться на развитие и стать сильной нацией, сообщает Antaranews.

«То, что мы должны сделать, это переориентироваться на развитие и продвижение страны», — заявил Прабово Субианто.

По словам кандидата в президенты страны, переориентация Индонезии должна быть сосредоточена на пяти аспектах, а именно самообеспеченность продовольствием, энергией, чистой водой, развитие правительственной системы и превосходная армия.

Кандидат в президенты заявил, что в настоящее время Индонезия испытывает трудности, связанные с уровнем голода, загрязнением водных ресурсов, коррупцией в государственных органах. Что касается энергетики, то, по мнению Прабово Субианто, правительство в будущем должно приложить усилия для поиска и развития альтернативных источников энергии.

Прабово Субианто также подчеркнул, что Индонезия может стать сильной страной, если у нее будет сильная армия и военная техника.

«Индонезия должна стать сильной нацией», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии на президентских выборах в 2019 году избиратели будут выбирать пару кандидатов, будущего президента и вице-президента страны. Выборы назначены на 17 апреля 2019 года.

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Внутренняя политика Индонезии
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