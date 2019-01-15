Япония боится остаться ни с чем, Киев готовится к провокации: Радио REGNUM

Москва, 15 января 2019, 11:00 — REGNUM
- Япония боится, что Россия закроет вопрос о Курилах навсегда;
- Как США не справились с главенствующей ролью в мире;
- Киев заявил о новой провокации в Керченском проливе;
- О неожиданной реакции жителей России на пенсионную реформу;
- В Москве подтоплены три станции метро.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: Об антироссийской истерии в США и предвыборной — на Украине: Радио REGNUM