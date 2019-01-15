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Песков объяснил, почему Путин живет без смартфона

Политика

«А как раньше без телефона обходились?»

Песков объяснил, почему Путин живет без смартфона
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 15 января 2019, 10:41 — REGNUM  Глава Российского государства не может иметь смартфон, так как обладатель такого устройства соглашается на полную прозрачность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А как раньше без телефона обходились?» — сказал представитель Кремля «Аргументам и фактам».

Песков пояснил, что в Кремле и Ново-Огарёве президент обеспечен полным комплектом газет и журналов. Многое он узнает из них, читает также в самолете, проволя много времени в перелетах. Еще один источник новостей — интернет.

Ранее Песков отмечал, что контакты президента нельзя выставлять напоказ. Тем более это справедливо для лидера такой страны, как Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявлял, что интерес жителей России к президенту с годами растет. Так, на пресс-конференцию главы государства 20 декабря 2018 года было аккредитовано рекордное число представителей СМИ.

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