В Австрии сообщили о подготовке к «жесткому Brexit»

Вена, , 10:44 — REGNUM Австрия подготовилась к «жесткому Brexit» на случай, если британская Палата общин проголосует против соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр по европейским делам Австрии Гернот Блюмель в утреннем эфире телеканала ORF 15 января.

По словам министра, последние месяцы правительство Австрии готовилось к возможному провалу сделки Лондона с ЕС, начиная от проработки законов, которые потребуется изменить и заканчивая проблемами, которые могут возникнуть в самой Австрии.

Сославшись на заверения британской стороны Блюмель заявил, что 25 тыс. проживающих в Великобритании граждан Австрии смогут там оставаться и продолжать работать.

«Конечно, лучше всего для обеих сторон было бы, если бы сделка, о которой долгое время велись переговоры, состоялась», — отметил министр. Если соглашение будет одобрено, это будет наименьшим ущербом для экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в Палате общин по вопросу соглашения между Лондоном и Брюсселем состоится 15 января.