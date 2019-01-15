Песков пояснил подоплёку нового обострения в отношениях Москвы и Киева

Москва, , 10:33 — REGNUM Новое обострение в отношениях Москвы и Киева связано с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что украинский лидер всеми способами пытается догнать по рейтингу лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, не гнушаясь при этом никакими приёмами, даже провокационного характера.

«Он (Пётр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приёмы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе», — уточнил Песков в интервью газете «АиФ».

Однако, по его словам, «несмотря на все проблемы, украинцы всё равно остаются для нас очень близким народом».

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«Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить», — уверен официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ. Игнорируя законные требования российских пограничников, суда совершали опасные манёвры в территориальных водах РФ, за что и были задержаны, а экипажи кораблей арестованы.

Добавим, что на Украине 31 марта 2019 года состоятся президентские и парламентские выборы. Согласно данным опроса, проведённого в октябре, действующий глава Украины Пётр Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко 6% голосов в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты страны. За Тимошенко готовы проголосовать 15% избирателей, Порошенко согласны поддержать лишь 9% опрошенных. На третьем месте — шоумен Владимир Зеленский с результатом 8% голосов.

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