Южная Корея и ОАЭ развивают энергетическое сотрудничество

Сеул, , 10:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено укрепить сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании атомной электростанции, сообщает Chosun Biz.

Согласно данным телеканала, министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сон Юнмо с 12 января в течение трех дней находился в Арабских Эмиратах, где договорился с представителями страны о сотрудничестве.

Также министр встретился с председателем Административного управления Абу-Даби Халдун Халифа Аль Мубараком и попросил его поддержать корейские компании в подписании контракта на техническое обслуживание АЭС Барак.

АЭС Барака — первая и единственная строящаяся атомная электростанция на западе ОАЭ. Станция расположена на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, в 250 км от Абу-Даби.

Кроме того Юнмо и Мубарак договорились расширить сотрудничество стран в области энергетики.