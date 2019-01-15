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Южная Корея и ОАЭ развивают энергетическое сотрудничество

Политика

Два государства приложат совместные усилия в строительстве атомной электростанции

Сеул, 15 января 2019, 10:54 — REGNUM  Правительство Южной Кореи намерено укрепить сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании атомной электростанции, сообщает Chosun Biz.

Согласно данным телеканала, министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сон Юнмо с 12 января в течение трех дней находился в Арабских Эмиратах, где договорился с представителями страны о сотрудничестве.

Также министр встретился с председателем Административного управления Абу-Даби Халдун Халифа Аль Мубараком и попросил его поддержать корейские компании в подписании контракта на техническое обслуживание АЭС Барак.

АЭС Барака — первая и единственная строящаяся атомная электростанция на западе ОАЭ. Станция расположена на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, в 250 км от Абу-Даби.

Кроме того Юнмо и Мубарак договорились расширить сотрудничество стран в области энергетики.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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