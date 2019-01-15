В Петербурге оценили уходящего главу ГУ МВД: чистка кадров, угоны и разгоны

Карина Саввина, , 11:06 — REGNUM

В Петербурге пока не хватает полицейских «на земле», не решена проблема многочисленных угонов автотранспорта и мелкого рэкета. Депутаты и правозащитники оценили работу Сергея Умнова, который почти семь лет возглавляет Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, но вот-вот покинет этот пост, чтобы уйти на повышение.

Должность руководителя петербургского Главка МВД может стать вакантной со дня на день. По мнению одного из источников ИА REGNUM, промежуточное решение по преемнику Сергея Умнова на посту главы ГУ МВД в полпредстве президента по Северо-Западу примут 15 января. Сам же генерал-лейтенант Умнов, как сообщали ранее СМИ, по представлению министра внутренних дел Владимира Колокольцева в ближайшее время станет его заместителем, пойдя на повышение.

Петербургские депутаты, правозащитники и общественные деятели расставили свои акценты в работе Сергея Умнова. Он возглавил ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в непростое время в начале 2012 года, поднявшись с должности начальника региональной полиции и сменив скандально отставленного предшественника, «варяга» из Москвы Михаила Суходольского. Эти перестановки происходили еще при президенте Дмитрии Медведеве, чей срок запомнился небывалой по масштабу реформой МВД, что повлекло, в частности, существенное сокращение штата и соответствующие проблемы. С этим и предстояло разбираться в Петербурге и Ленобласти Сергею Умнову.

Член комиссии Заксобрания Петербурга по правопорядку и законности Алексей Цивилев («Единая Россия»), который тогда трудился в одном из муниципалитетов, замечает, что, в первую очередь, реформа ударила по патрульно-постовой службе, серьезно сократив количество ее сотрудников. Оправиться Петербургу от этих потерь и полноценно перераспределить силы при Умнове так и не удалось, полагает депутат.

«Сокращение сотрудников ППС очень негативно сказалось в целом на безопасности «на земле». Правда, повысилась зарплата с 15−20 тысяч рублей до 40−50 тысяч, в зависимости от стажа и звания, что является позитивным фактором. Улучшилось и материально-техническое обеспечение, появились новые машины. С другой стороны, часто жалуются полицейские, что их лишний раз заправить нечем. В целом, понятно, что новому руководителю Главка нужно спускать полицию «на землю», на муниципальный уровень. Здесь ее сильно не хватает. Речь о соблюдении закона о тишине, пьяных компаниях, мелких кражах, где гражданину уже легче отмахнуться и забыть, что у него увели телефон. Сотрудников не хватает. У меня в округе сократили один отдел полиции, и ровно вдвое меньше полицейских стало», — говорит Цивилев.

Периодически в Северной столице возникают разговоры о создании муниципальной полиции (или милиции), но ведут их, по словам Цивилева, только «на местах».

«Ни разу в кабинетах не слышал о том, что она нужна. А местным жителям очень важно, чтобы хотя бы патрульная машина их двор периодически проведывала. Это минимальный бытовой уровень, который хотелось бы соблюсти. Во всех соцопросах избиратели называют три важнейшие для себя сферы жизни города: ЖКХ, здравоохранение, безопасность», — отмечает парламентарий.

Заметим, экс-глава комитета Смольного по законности правопорядку и безопасности Леонид Богданов в один из своих последних визитов в Заксобрание в общих чертах поддержал создание такой муниципальной полиции для «авторитета власти», чтобы следить за исполнением многочисленных городских законов об административных правонарушениях. Специальное управление в Смольном составляет порядка 50 тыс. протоколов о таких нарушениях в год, что намного больше, чем успевали написать полицейские. Но исполняются эти протоколы пока лишь на 27%.

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В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко не считает, что создание муниципальной полиции стало бы адекватным решением накопившихся проблем, по его мнению, это лишь усложнило бы ситуацию в мегаполисе, да и относится этот вопрос исключительно к федеральной компетенции.

«У нас есть участковые инспектора, может быть, стоит увеличить их количество и сократить территории участков», — предположил Тетердинко.

Он считает, что главная проблема, с которой не смог расправиться Умнов, заключается вовсе не в пресловутом «топоте котов» (нарушение закона о тишине) или пьяных дебоширах.

«Это угоны автомобилей. К сожалению, Главку не удалось сломать хребет этой преступности. Это объективные вещи. Показатели из года в год оставляют желать лучшего, это существенная проблема для города. Угонами занимается именно организованная преступность, у которой есть каналы сбыта и так далее», — говорит Тетердинко.

В целом, он оценивает деятельность Сергея Умнова на посту главы ГУ МВД положительно, отмечая, что показатели уличной и бытовой преступности за последние восемь лет снизились.

«Ситуация более-менее нормальная, особенно по сравнению с другими регионами. Раскрытием преступлений экономического характера — уходом от налогов, коррупцией — Главк всегда занимался с ФСБ, думаю, сотрудничество будет продолжено», — добавил депутат.

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Председатель Центра общественного контроля, входившая в общественные советы при петербургской прокуратуре и ГСУ СКР, Анна Филоненко обращает внимание, что Умнов действительно пришел на пост главы петербургской полиции сразу после реформы, повлекшей за собой сокращение штата на 20% и снижение качества подготовки полицейских. Однако в этих условиях, считает она, Сергею Умнову удалось не только сохранить костяк профессионалов, но и заметно улучшить работу органов полиции, если сравнивать ее с предыдущим периодом.

«Он принципиально занимался чисткой кадров от недобросовестных сотрудников, в его эпоху прекратилась практика увольнения сотрудников задним числом. Изменилось в лучшую сторону отношение к рассмотрению обращений граждан. Безусловно, на местах остаются недоработки, но основной вектор был именно таким», — заявила Филоненко.

Из практики обращений граждан в общественные советы, по ее данным, ни одно не осталось без ответа, а по телефону 112 на вызов правоохранители реагируют молниеносно. Кроме того, увеличилась раскрываемость преступлений, но это не значит, что преступлений стало больше, даже наоборот, например, количество убийств снизилось, — тщательнее стали работать и раскрывать больше. Кроме того, особое внимание при Умнове уделяли пресечению оборота фальсифицированного алкоголя.

«Однако в сфере потребительского рынка ещё многое необходимо сделать. И, главное, прекратить «низовой рэкет», в том числе и в сфере миграционных процессов», — замечает Анна Филоненко.

Она напомнила, что проверкой на прочность для петербургской полиции стали крупнейшие спортивные мероприятия последних лет — Кубок Конфедераций-2017 и Чемпионат мира по футболу-2018. По ее мнению, они были проведены чётко и достойно, в отсутствие резонансных преступлений и при немногочисленных жалобах на нарушение общественного порядка.

«Хотя это и заслуга совместной, хорошо скоординированной работы целого ряда служб. Эпоха Умнова запоминается не пиаром руководителя, а невидимой кропотливой каждодневной работой», — говорит собеседница ИА REGNUM.

Недостатки в работе полиции безусловно имелись, признает Филоненко, но относить их все к личности Сергея Умнова она считает несправедливым.

«Все ещё сохраняется недостаточная подготовка, низкая квалификация отдельных сотрудников, коррупция на местах — меньше, но все же, и работать над этим придётся ещё не одному руководителю. Имеет место и спаянность полиции с недобросовестным бизнесом. И очень важная проблема — низкий уровень межведомственного взаимодействия, за повышение которого необходимо бороться всем ведомствам сообща, не допуская перегибов, чтобы обеспечить гражданам города реальную безопасность и порядок», — подчеркивает Филоненко.

Среди претензий, которые петербуржцы могут предъявить ГУ МВД, она называет непродуманную работу правоохранителей при проведении массовых задержаний граждан, например, на различных публичных акциях и оппозиционных митингах.

«Однако здесь претензии относятся в основном к Росгвардии, а это другое ведомство», — напоминает Анна Филоненко, имея в виду, что пресечением несанкционированных акций в основном занимаются сотрудники ОМОН Росгвардии.

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Правозащитница, член Союза по правам человека при президенте РФ Наталия Евдокимова тоже отмечает эту сферу активности городской полиции среди самых противоречивых. «Это отношение, скажем так, к оппозиционерам, разгон митингов и демонстраций», — указала она.

Напомним, несколько сотен человек оказались задержаны во время фактически согласованного с властями митинга против повышения пенсионного возраста на площади Ленина в сентябре 2018 года, многие получили травмы. Некоторые депутаты и политологи называли скандал вокруг этого события одной из причин, по которой губернатор Георгий Полтавченко досрочно покинул свой пост.

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Но в последние три месяца, уже при врио губернатора Александре Беглове, говорит Евдокимова, правозащитники заметили другую тенденцию в работе с гражданскими активистами, которой уж точно следуют именно подчиненные Сергея Умнова, а не гвардейцы генерала Золотова.

«Новая тема: человек стоит с одиночным пикетом, который разрешен федеральным законом без всяких согласований. По некому доносу его забирают полицейские, говорят, что якобы, вы знаете, на вас есть информация. Срывают пикет, доводят человека до отдела, три часа там держат и отпускают. Пикет сорван, никто не виноват — имеют право задерживать по подозрению. Таких задержаний уже сотни в Петербурге, это превратилось в систему. Сложно сказать, кто виноват — наша полиция или те, кто руководит ею из правительства. Но эти «ноухау», которые обкатываются на Петербурге, а потом распространяются на всю страну, не делают чести ни нашему городу, ни нашей полиции», — сказала Евдокимова.

Заметим, письмо прокурору города Сергею Литвиненко с требованием проверить такие системные нововведения в работе полицейских уже отправлено от депутата ЗакСа Бориса Вишневского («Яблоко»).

Наталия Евдокимова менее позитивно воспринимает результаты работы Сергея Умнова на посту в течение почти семи лет — столько же, сколько занимал должность и бывший губернатор Полтавченко. Правозащитница приводит в пример личный опыт: по ее словам, два правонарушения в ее отношении так и не были раскрыты, хотя, утверждает она, для этого имелись все основания.

«Что уж говорить о серьезных преступлениях. Проще всего взять человека с двумя граммами наркотика и изобразить из него распространителя, проще «создать» дела, чем их раскрыть. Думаю, новому руководству предстоит непростая работа», — прогнозирует Евдокимова.

В качестве преемника Умнову прогнозируют полковника полиции, заместителя начальника Главка по Ленобласти Михаила Ильина, который ранее занимался борьбой с экономической преступностью и коррупцией, а до того — возглавлял Центр «Э» по борьбе с экстремизмом. Сейчас его кандидатура находится на согласовании в полпредстве и силовых структурах. По данным источников ИА REGNUM, решение по ней будет принято уже 15 января.

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