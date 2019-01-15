Вторник, 15 Января 2019 года
10:25:08 МСК

Песков рассказал, от чего зависит продление конфликта в Донбассе

Политика

На сегодняшний день шансов на нормализацию отношений с Киевом мало

Песков рассказал, от чего зависит продление конфликта в Донбассе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 15 января 2019, 10:18 — REGNUM  В случае сохранения у власти в Киеве «партии войны» конфликт в Донбассе может продлиться еще долго. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, продление войны в Донбассе зависит от Киева, «от того, будет ли там у власти партия войны».

«В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — цитирует издание слова Пескова.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что на сегодняшний день шансов на нормализацию отношений с Киевом мало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Читайте также: Лукашенко призвал закончить с конфликтом в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить