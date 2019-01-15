Суд назначил дату рассмотрения иска экс-мэра Смоленска о досрочной отставке

Смоленск, , 10:18 — REGNUM Предварительное судебное заседание Ленинского районного суда Смоленска по иску экс-главы города Владимира Соваренко к горсовету о признании решения о его увольнении сдолжности недействительным назначено на 21 января. Об этом сам Соваренко сообщил на своей странице в соцсети.

«Предварительное судебное заседание в Ленинском районном суде по моему административному иску к горсовету назначено на 21 января. Со своей стороны, еще раз подчеркну, что считаю инициативу губернатора о досрочной отставке главы города незаконной и готов доказать это с документами в руках», — написал Соваренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Соваренко был уволен с поста главы Смоленска решением горсовета 21 декабря. Отставку Соваренко инициировал губернатор Смоленской области Алексей Островский, который до этого неоднократно резко критиковал работу мэрии и Соваренко в частности. Сам Соваренко тогда же заявил, что с отставкой не согласен и намерен отстаивать сою позицию в суде.

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Добавим, что 10 января горсовет принял решение о начале формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Смоленска.

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