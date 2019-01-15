«Заказная чернуха»: Песков посоветовал чиновникам удалить Telegram

Москва, , 10:14 — REGNUM Политические каналы в Telegram не являются достоверным источником информации, госслужащим читать их не стоит. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью «Аргументам и фактам», опубликованном 15 января.

По его словам, некоторые чиновники, особенно за пределами Москвы, крайне гипертрофированно воспринимают то, что пишут в Telegram. Однако большинство канало в этом мессенджере — это «политологическая чернуха», причем заказная, наполненная «глупостями» и ложными новостями.

«Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что посредством каналов в Telegram «бюрократы и журналисты» манипулируют друг другом, так как иные категории пользователей их почти не читают.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков отметил, что президенту Владимиру Путину, в отличие от главы США Дональда Трампа, не нужен «твиттер». И без микроблога Путин может стать ближе к людям.

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