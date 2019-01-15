Необъяснимое и необъясняемое: к российско–японским переговорам

Сергей Пономарев, , 10:03 — REGNUM

Самое раздражающее в российско-японских переговорах по т.н. мирному договору — это недосказанность в позиции российской стороны. Скрытые мотивы, необъясненные умолчания, необъяснимое упорство в достижении вредоносных для России целей.

С японской стороны всё понятно и очевидно — им нужно вернуть территории, утраченные по итогам Второй мировой войны (в частности, пока только Курильские острова. И, чем больше тех островов, тем лучше). А что с нашей стороны?

Давайте просуммируем вопросы, которые у нас есть к российским переговорщикам. Понимая, что у Министерства иностранных дел РФ есть вышестоящие «инстанции», всё-таки, для упрощения, спросим именно у этого профильного органа о том, что волнует общественность, и особенно сахалинцев и курильчан.

Итак. Мы (общественность) и Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ). Брифинг. Реконструкция.

Мы: Зачем России мирный договор с Японией?

МИД РФ: Отсутствие мирного договора между нашими странами архаично. (Красивое слово «архаично». Вожди его любят. Вспомните В. И. Ленина с его «архиважно». «Архаичный» — значит старинный, древний, несовременный, устаревший. Восходит к корню «архо» — старшинство, высшая степень чего-нибудь — С.П.).

Мы: А отсутствие у нас мирного договора с побежденной в той же войне фашистской Германией — это не архаизм? Живем — не тужим, а почти дружим. В чём разница подходов?

МИД РФ: ответа нет.

Мы: У России есть мир с Японией или мы в состоянии войны?

МИД РФ: (после паузы) Есть…

Мы: А когда он наступил?

МИД РФ: Фактически — с безоговорочной капитуляцией Японии в 1945 году. Юридически — со вступлением в силу Совместной советско-японской Декларации от 19 октября 1956 года

Мы: Тогда еще раз задаем вопрос: а зачем России второй мирный договор с Японией, если мир есть?

МИД РФ: С одной стороны, в пункте 1 Советско-японской Декларации от 19 октября 1956 года провозглашено прекращение состояния войны и восстановление мира и добрососедских дружественных отношений, но в пункте 9 оговорено, что будут продолжены еще переговоры о заключении и мирного договора.

Мы: Так эти переговоры и продолжались до 1960 года! Потом советская сторона посчитала это обязательство исполненным, а территориальный вопрос решенным, о чем объявила Памятными записками правительства СССР правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года! Зачем сейчас реанимировать этот вопрос?

МИД РФ: Советско-японская Декларации от 19 октября 1956 года ратифицирована Верховным Советом СССР, а мы законопослушные люди.

Мы: Неправда Ваша! Ратификацию провел не Верховный Совет СССР, а его Президиум (Ведомости Верховного Совета СССР, 1956, 21 декабря, №24, статья 523).

Причем грубо нарушил Конституцию СССР (статью 18) и Конституцию РСФСР (статью 16), требовавшие согласия России на изменение ее территории. Оно было необходимо, т.к. в том же пункте 9 Декларации СССР соглашался на передачу Японии (ПОСЛЕ заключения мирного договора между СССР и Японией) Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи — яп.), входившей и входящей в состав Сахалинской области России.

МИД РФ: молчание.

Мы: Вы же законопослушные! Почему двойные стандарты? Почему уважаете Японию, но игнорируете две родные Конституции?

МИД РФ: молчание.

Мы: Россия государство — продолжатель Советского Союза?

МИД РФ: Да.

Мы: Но Памятными записками правительства СССР правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года заявлено о решенности территориального вопроса международными соглашениями. 30 лет (до своего убийства кликами Горбачева — Ельцина) Советский Союз никаких переговоров по мирному договору не вел. Почему же государство-продолжатель вместо завершения процесса денонсации пункта 9 Декларации путём внесения соответствующего предложения в Государственную думу снова начало переговоры по мирному договору?

МИД РФ: Мы хотели нормализации отношений с Японией.

Мы: А что в них было и есть ненормального? Мир — есть, посольства — есть, торговля — цветет. Мы им — газ и нефть, они нам — машины и другую технику. Ненормальными были только территориальные претензии Японии. Вам не кажется, что единственный способ, т.н. «нормализации», — это удовлетворение территориальных претензий Японии?

МИД РФ: молчание.

Мы: Какова позиция Японии на переговорах?

МИД РФ: Япония настаивает на передаче ей Итурупа, Кунашира из состава Большой Курильской гряды и всей Малой Курильской гряды (по японски — Шикотана и гряды Хабомаи).

Мы: Но ведь требование Итурупа и Кунашира — это нарушение пунктов 3 и 6 Совместной Декларации 1956 года. Оно осуждено еще правительством СССР. Вы реагируете на это нарушение?

МИД РФ: молчание.

Мы: А какова позиция российской делегации?

МИД РФ: Настаиваем на соблюдении Совместной декларации 1956 года.

Мы: В этой Декларации остался один неисполненный пункт. Пункт 9 о заключении мирного договора и последующей передаче Малой Курильской гряды Японии. Зачем же нам такой мирный договор, если все его вопросы решены, а после подписания бумаги с названием «Мирный договор» ей воспоследует отторжение части российской территории?

МИД РФ: Договор подписан, ратифицирован в СССР, он должен исполняться.

Мы: Договор подписан не Россией, она его не ратифицировала, согласия России на отторжение территорий не давала. По Конституции Российской Федерации ее территория целостна и неприкосновенна (статья 4), что отражено даже в клятве президента (статья 82). А он давал ее уже трижды. Что касается документов СССР, то они в силу пункта 2 раздела Второго Конституции РФ 1993 года применяются в части, не противоречащей Конституции РФ. Проще говоря, Вы понимаете, что нет у вас законных оснований не только Малую Курильскую гряду передавать, но и переговоры об этом вести?

МИД РФ: молчание. (Потом шёпотом): нам сказано, мы и ведём… Мы условий японской стороне ставим.

Мы: Какие?

МИД РФ: Например, чтобы Япония признала итоги Второй мировой войны.

Мы: Вы что, не знаете, что Япония многократно признавала итоги Второй мировой войны? Первый раз, когда подписала Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году, второй раз в 1951 году, когда по Сан-Францисскому договору отказалась от прав, претензий и правооснований на Курильские острова (статья 2с Договора), третий раз в Декларации 1956 года, когда отказалась от претензий к нашему государству, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года (пункт 6 Декларации), четвертый раз, когда подписывала Устав ООН, статья 107 которого объявляет действительными соглашения союзников и итоги войны. Пожалейте японцев. Им во внутренней пропаганде это трудно сказать.

МИД РФ: Пауза. Потом: а мы и другие условия выдвигаем.

Мы: Какие?

МИД РФ: Чтобы они признали наш суверенитет над теми территориями, на которые претендуют.

Мы: Во-первых, раз они с вами переговоры ведут, значит, они этот суверенитет признают. Такие действия называются конклюдентными. Т. е. подтверждают свои намерения и согласия своим поведением. Во-вторых, а зачем наша страна сама ослабляет суверенитет над южными Курилами? Почему в соглашениях по рыболовству Россия не указывает, что разрешается японским судам уведомительный вход в наши территориальные воды, обозначая их как районы А и Б без указания их принадлежности России? Почему любой житель Японии может въехать на южные Курилы в безвизовом порядке, а в Японии такого района нет? Что мешает нам настоять на этом?

МИД РФ: молчание.

Мы: Значит, если Япония еще раз заявит, что итоги войны она признает, южные Курильские острова пока находятся по российским суверенитетом, вы будете готовы к их передаче, исполняя Декларацию 1956 года. Если Париж стоит обедни, как сказал протестант Генрих Наваррский, переходя в католичество, чтобы стать королем Франции Генрихом Бурбонским, то что стоит японскому правительству выпустить такое заявление и получить южные Курилы?!

МИД РФ: молчание.

Мы: Вы понимаете, что действия по нарушению целостности России антиконституционны и наказуемы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за государственную измену (статья 275 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), злоупотребление или превышение должностных полномочий (статьи 285 и 286 УК РФ Конституция России?

МИД РФ: молчание.

Мы: Почему Вы не ставите вопрос о денонсации антиконституционного, изначально антироссийского, архивно-архаичного обязательства об уступке российских территорий по совокупности обстоятельств, относящихся как к нарушению порядка его принятия, так и к нарушению его противоположной стороной, а также ввиду изменения обстоятельств? Почему в Конституционный суд РФ не обращаетесь для проверки конституционности не вступившего в силу положения международного договора?

МИД РФ: молчание.

Время пресс-конференции закончилось. Как видим, общественность так и не получила ответа: зачем России мирный договор ценой и содержанием которого являются территориальные, точнее акватерриториальные уступки? Зачем цепляться за архаичные и антиконституционные документы, принятые в прошлом веке в другой стране? Кому это выгодно, кроме Японии? Почему мы терпим многочисленные нарушения Декларации 1956 года с японской стороны, а сами бросаемся ее исполнять? Ну не в интересах же России? А в чьих? Покажите нам этого выгодоприобретателя!

Жалко российское Министерство иностранных дел, отвечавшее на наши вопросы. С большим трудом.

Может быть, пора уже спросить с якобы невидимой «инстанции» — любителей онсэнов, шуршания рисовой бумаги, японского фехтования на мечах и льстивого японского обхождения — господ А. Вайно, С. Кириенко, Ю. Ушакова, Д. Пескова, дающих такие советы нашему президенту, которые заставляют граждан России выходить на улицы, в который раз заявлять о неотторжимости российских территорий и недопущении печальной линии «обгрызания» нашей страны по периметру (1990 г. — в пользу США; 2004 г. — в пользу Китая; 2010 г. — в пользу Норвегии).

Вот, спросили. А кто ответит?

Сергей Пономарёв — действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, соучредитель межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы».