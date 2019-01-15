Песков рассказал, получает ли Путин пенсию

Москва, , 09:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» не смог ответить на вопрос о размере пенсии главы государства. В то же время он подчеркнул, что свою зарплату и военную пенсию российский лидер перечисляет на карточку в банк «Россия».

"Какой точно у него (президента РФ Владимира Путина, — прим. ИА REGNUM ) размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом», — сообщил Песков.

Также пресс-секретарь главы Российского государства отметил, что Путину приходится один-два раза в год расплачиваться наличными — к примеру, во время катания на горных лыжах он может оплатить что-то в кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у президента РФ Владимира Путина нет смартфона — из соображений безопасности и секретности.

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