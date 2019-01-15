Индонезия и ФРГ выразили намерение развивать связи в сфере исследований

Джакарта, , 09:54 — REGNUM Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии изучает возможности развития сотрудничества с федеральным министерством образования и исследований Германии, сообщает Antaranews.

Вопрос о начале сотрудничества обсуждался на совещании под названием «Индонезийско-германская совместная инициатива по финансированию исследований». Встреча была организована генеральным директоратом по исследованиям и развитию Индонезии.

«Почему бы нам не развивать сотрудничество в области исследований?» — заявил генеральный директор по укреплению исследований и разработок Мухаммед Димяти во время совещания 14 января.

Известно, что представители индонезийских научно-исследовательских учреждений, а именно агентства по оценке и применению технологий, национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства, института наук, агентства по метеорологии, климатологии и геофизике предоставят краткое описание своей научной деятельности и объема исследований, чтобы найти подходящую линию развития сотрудничества между Индонезией и Германией.

В свою очередь, представитель федерального министерства образования и научных исследований Германии Гельмут Лёве приветствовал возможность развития сотрудничества между двумя странами.

«Надеемся, что в ближайшем будущем будут сформулированы подходящие программы сотрудничества», — отметил он.

Сообщается также, что срок подачи предложений намечен на 31 мая 2019 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министр экономики и энергетики Германии Питер Альтмайер встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы перенять опыт Индонезии в управлении отраслями и производством, более ориентированными на потребителя.

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