Премьер-министр Камбоджи приедет с официальным визитом в Китай

Пекин, , 09:47 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен посетит с официальным визитом Китай, сообщает агентство Синьхуа.

Визит камбоджийского премьер-министра в Китай намечен на 20 января и продлится до 23 января. С официальным приглашением осуществить визит в Китай выступили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и глава МИД КНР Ван И, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года первые лица Китая поздравили Хун Сена в связи с сего победой на всеобщих выборах в Камбодже, а также выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые лица Китая поздравили главу правящей партии Камбоджи с победой