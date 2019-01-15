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Премьер-министр Камбоджи приедет с официальным визитом в Китай

Политика

Визит камбоджийского премьер-министра в Китай намечен на 20 января и продлится до 23 января

Пекин, 15 января 2019, 09:47 — REGNUM  Премьер-министр Камбоджи Хун Сен посетит с официальным визитом Китай, сообщает агентство Синьхуа.

Визит камбоджийского премьер-министра в Китай намечен на 20 января и продлится до 23 января. С официальным приглашением осуществить визит в Китай выступили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и глава МИД КНР Ван И, сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года первые лица Китая поздравили Хун Сена в связи с сего победой на всеобщих выборах в Камбодже, а также выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые лица Китая поздравили главу правящей партии Камбоджи с победой

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Политика Китая
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