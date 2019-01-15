Володин призвал СЕ признать, что на Украине произошел военный переворот

Москва, , 09:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что общая трактовка событий на Украине Советом Европы расставит все на свои места, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Володин призвал СЕ руководствоваться едиными стандартами при определении произошедшей в Украине смены власти.

«Хотелось бы отметить, что нам необходимо руководствоваться одними стандартами и трактовками положения в тех странах, где мы видим происходят нарушение норм демократии, прав народа. Украина требует постоянного мониторинга и анализа ситуации в ней со стороны стран Европы», — заявил Володин в ходе встречи с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

Спикер Госдумы настаивает на признании Советом Европы того, что смена власти в Украине произошла в результате вооруженного захвата.

«На наш взгляд необходима общая трактовка, которой до сегодняшнего дня нет у Совета Европы (а это 47 стран, включая Россию) того, что произошло на Украине. И если мы с вами все все-таки признаем, что на Украине произошел военный переворот, вооруженный захват власти, многие вопросы и подходы сразу изменят и поставят все на свои места», — уверен Володин.

Мирное урегулирование ситуации в Украине невозможно без признания произошедшего.

«Сейчас эту страницу все хотят просто перевернуть. Но без признания того что происходило, мы с вами вряд ли продвинемся по пути урегулирования ситуации сегодня», — заявил спикер Госдумы.