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В США обвинили в расизме парламентария от Республиканской партии

Политика

И исключили из всех комитетов

Вашингтон, 15 января 2019, 09:40 — REGNUM  Американский законодатель Стив Кинг был исключен из всех комитетов в связи с обвинением в расизме, сообщает 15 января The Times.

По данным издания, политик задался вопросом почему превосходство белой расы и национализм являются оскорбительными терминами, за что и подвергся санкциям со стороны коллег.

Сам Кинг считает подобные решения политически ангажированными, а цель их замолчать всем очевидные вещи.

Напомним, после избрания президентом США Дональда Трампа, в стране обострились межпартийные противоречия. Последние выборы в Конгресс еще больше поляризовали ведущие политические силы государства. Как следствие, частые разоблачения друг друга.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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