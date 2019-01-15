В США обвинили в расизме парламентария от Республиканской партии

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Американский законодатель Стив Кинг был исключен из всех комитетов в связи с обвинением в расизме, сообщает 15 января The Times.

По данным издания, политик задался вопросом почему превосходство белой расы и национализм являются оскорбительными терминами, за что и подвергся санкциям со стороны коллег.

Сам Кинг считает подобные решения политически ангажированными, а цель их замолчать всем очевидные вещи.

Напомним, после избрания президентом США Дональда Трампа, в стране обострились межпартийные противоречия. Последние выборы в Конгресс еще больше поляризовали ведущие политические силы государства. Как следствие, частые разоблачения друг друга.