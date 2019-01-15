Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму

Симферополь, , 09:28 — REGNUM Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он напомнил, что в 2003 году Москва и Киев заключили соглашение, по которому военным кораблям зарубежных стран запрещен проход в акваторию Азовского моря без согласия обеих сторон — российской и украинской. От России страны НАТО такого согласия не получат.

Появление иностранных боевых кораблей в Азовском море недопустимо, подчеркнул Мурадов в беседе с РИА Новости. Он также предположил, что именно ради приглашения в регион западных кураторов Киев и затеял провокацию в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший военный контрразведчик Украины Василий Богдан рассказал об очередной провокации, которую задумали в Керченском проливе украинские власти. На этот раз украинских моряков будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ, заявил он.

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